Артемий Лебедев назвал «системную ошибку» россиян

Блогер Лебедев назвал ошибкой желание россиян понравиться Западу
Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал ошибкой желание россиян понравиться жителям Запада. Видео появилось в соцсети «ВКонтакте».

«У нас есть такая системная ошибка: мы все время пытаемся понравиться белому человеку, чтобы он нас одобрил», — отметил блогер.

Лебедев считает, что России не надо прилагать усилия, чтобы кому-то понравиться и доказать, что «мы не дураки». По его мнению, это довольно бессмысленная трата энергии. Вместо этого блогер посоветовал россиянам жить своей жизнью, тогда информация о преимуществах РФ сама распространится за рубежом.

«Приезжай [в Россию], ты увидишь, что здесь тоже не лаптем щи хлебают. И тогда ты поймешь, что сам был дурак», — сказал дизайнер.

До этого Артемий Лебедев дал россиянам несколько финансовых советов. В первую очередь он рекомендовал жителям РФ скорректировать свои семейные бюджеты и жить по средствам. По его мнению, необходимо отказаться от лишних трат и откладывать деньги, чтобы сформировать финансовую «подушку безопасности». Например, можно открыть депозит в банке. Также он считает, что сейчас не лучшее время, чтобы брать кредит, например, для покупки новой модели айфона.

Ранее Артемий Лебедев предрек всплеск несчастных случаев в России.

