На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Минфине рассказали, будет ли российская экономика «гнать на велосипеде»

Силуанов заявил о наличии оснований для устойчивого роста экономики в 2026 году
true
true
true
close
Екатерина Штукина/РИА Новости

Министр финансов Антон Силуанов заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину, что в России есть основания для устойчивого роста экономики в следующем году.

Корреспондент обратил внимание на видеоролик, подготовленный ВТБ к форуму «Россия зовет!», в котором Силуанов был показан на спортивном велосипеде на треке. Журналист поинтересовался у министра, сможет ли российская экономика так же «гнать на велосипеде».

«Для этого все делаем», — ответил Силуанов.

По его словам, охлаждение экономики необходимо, чтобы инфляция не генерировала высокие ставки и не съедала доходы людей. Министр отметил, что этого удастся достичь уже в текущем году.

«В следующем году уже есть основания для того, чтобы экономика у нас двигалась не за счет каких-то накачиваний, в том числе бюджета и денежно-кредитной политики, а уже устойчиво за счет роста инвестиций. Создаем все условия для того, чтобы экономика росла», — сказал министр.

В конце ноября Силуанов заявил, что у Банка России становится больше сейчас маневров для принятия решений по смягчению денежно-кредитной политики. В то же время глава Министерства финансов отметил, что Банк России в этом году «активно охлаждает экономику», чтобы в следующем году экономика страны начала развиваться.

Ранее Силуанов и Шохин разошлись в прогнозе прихода «весны» в экономике России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами