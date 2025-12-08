На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экс-игрок ЦСКА назвал решающий момент в матче ЦСКА — «Краснодар»

Экс-игрок Попов: Кордоба ходил по лезвию, а Мойзес вышел за пределы
Бывший футболист Денис Попов предположил, что в матче ЦСКА с «Краснодаром» решающим стал момент удаления защитника армейцев Мойзеса. Его слова передает «Евро-Футбол.Ру».

«Сумасшедший матч, классная игра. Кордоба ходил по грани, по лезвию ножа, а Мойзес вышел за пределы. После его красной карточки «Краснодар» быстро забил третий мяч, получив преимущество в два мяча», — заявил Попов.

«Краснодар» в матче 18-го тура РПЛ обыграл московский ЦСКА. Встреча, которая состоялась в Краснодаре, завершилась со счетом 3:2.

В начале первого тайма счет открыл игрок ЦСКА Мойзес. Перед перерывом счет сравнял Джон Кордоба. В начале второй половины матча Виктор Са вывел «Краснодар» вперед. Жоау Батчи за 20 минут до конца матча довел преимущество «Краснодара» до двух мячей. В компенсированное время Матеус Алвес отыграл один мяч.

На 68-й минуте игры Мойзес был удален с поля за вторую желтую карточку.

В чемпионате России сыграно 17 туров. В турнирной таблице РПЛ «Краснодар» лидирует, подопечные Мурада Мусаева набрали 40 очков. На балл меньше имеет расположившийся на второй позиции «Зенит», ушедший на зимнюю паузу с активом в 39 баллов. ЦСКА занимает четвертую строчку, набрав 36 очков.

Ранее КДК РФС заявил, что рассмотрит расистский скандал в матче «Краснодар» — ЦСКА.

