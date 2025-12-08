На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Доктор Мясников заявил, что у бездумно пьющих воду людей «нет мозгов»

Пресс-служба «России 1»

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1», что люди бездумно следуют рекомендациям о том, сколько воды пить в течение дня. Полную запись программы можно посмотреть в записи на платформе «Смотрим».

По его словам, многие знаменитости советуют пить воду в огромном количестве, однако этих советов не всегда нужно придерживаться.

«Мозгов-то у вас тоже нет. Я имею в виду, в каком плане: вам говорят пить воду, вы пьете. Да вы еще пьете не два литра, а с запасом», — заявил он.

Доктор объяснил, что почти литр необходимой жидкости человек получает с пищей. Мясников добавил, что при употреблении трех литров воды концентрация соли в его организме существенно снизится. На этом фоне могут появиться неприятные симптомы, включая судороги, головную боль или усталость.

Он предупредил, что дефицит натрия в организме в некоторых случаях может привести к необратимым последствиям.

До этого врач-нейроэндокринолог, доцент кафедры эндокринологии лечебного факультета Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова Юрий Потешкин рассказал, что организм самостоятельно сигнализирует человеку, какое количество воды ему необходимо.

8 декабря терапевт, врач-валеолог и нутрициолог Надежда Чернышова сообщила, что снижение концентрации внимания, ухудшение памяти, раздражительность и повышенная утомляемость могут быть признаками нехватки жидкости в организме.

Ранее россиянам объяснили, почему зимой лучше пить воду вместо чая.

