В Европе отказались вступать в перепалку из-за новой стратегии нацбезопасности США

Monde: в Европе будут избегать «битв твитов» с США из-за стратегии безопасности
Global Look Press

В Европе хотят избежать публичных споров с чиновниками США после обновления Вашингтоном стратегии национальной безопасности. Об этом сообщает газета Le Monde со ссылкой на источники.

5 декабря Белый дом опубликовал новую Стратегию национальной безопасности США. Приоритетными интересами Вашингтона в документе названы скорейшее урегулирование конфликта на Украине и восстановление стратегической стабильности с Россией. От Европы США требуют взять на себя ответственность за собственную оборону.

Le Monde отмечает, что документ следует линии, обозначенной в речи на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале этого года вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, в которой он подверг критике европейских лидеров. Теперь, уточняют авторы статьи, для Европы важно не усилить раскол между западными странами.

Источник из окружения президента Франции Эммануэля Макрона заявил, что цель европейцев — не ввязываться в «битву твитов» с американскими чиновниками более низкого ранга.

Ранее премьер Италии призвала Европу обеспечить безопасность собственными силами и не рассчитывать на США.

