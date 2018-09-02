Непобежденный боец UFC о поединке видеоблогеров: не позорьте наш спорт

Непобежденный английский боец смешанных единоборств (MMA) Даррен Тилл резко отреагировал на боксерский поединок видеоблогеров, где встретились Оладжиде Олатунжи и Логан Пол, передает «Советский спорт».

Бой между видеоблогерами завершился ничьей. А Логан объявил о том, что намерен выступать в UFC.

Реклама

«Каждый день проходит *****(очень) тяжело, а каждый следующий – еще тяжелее. А потом какая-то малолетка с ютуба думает, что может выступить в UFC. ********(Уйдите) со своим дружком, не позорьте наш спорт», – написал Тилл в своем твиттере.

Ранее сообщалось, что поединок видеоблогеров превзошел по кассовым сборам бой Тайсона Фьюри и Владимира Кличко.