Шумаков станет одноклубником Овечкина и Кузнецова

Российский хоккеист Сергей Шумаков продолжит карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщает «Советский спорт».

Экс-форвард московского ЦСКА подписал соглашение с действующим обладателем Кубка Стэнли «Вашингтон Кэпиталз». Контракт носит двусторонний характер, его общая сумма оценивается в $925 тысяч.

Шумаков расторг контракт с ЦСКА по собственной инициативе. По ходу финала розыгрыша Кубка Гагарина его вывели из состава, обменять хоккеиста с выгодой для обеих сторон у руководства красно-синих не получилось.

В прошлом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Шумаков набрал 40 (17+23) очков в 47 матчах регулярного чемпионата.

Ранее президент екатеринбургского «Автомобилиста» Андрей Козицын заявил, что клуб в новом сезоне КХЛ способен выйти в финал Кубка Гагарина.

