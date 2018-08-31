Стало известно расписание игр «Локомотива» в Лиге чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал расписание матчей московского «Локомотива» в групповом этапе Лиги чемпионов, сообщает «Советский спорт».

«Железнодорожники» при жеребьевке были посеяны в первой корзине и сыграют в одном квартете с «Галатасараем», «Порту» и «Шальке-04». Начнут свой еврокубковый путь подопечные Юрия Семина 18 сентября игрой с турецкой командой. Полностью календарь красно-зеленых выглядит следующим образом:

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1-й тур: «Галатасарай» — «Локомотив» (18 сентября);

2-й тур: «Локомотив» — «Порту» (2 октября);

3-й тур: «Шальке-04» — «Локомотив» (23 октября);

4-й тур: «Локомотив» — «Шальке» (6 ноября);

5-й тур: «Локомотив» — «Галатасарай» (27 ноября);

6-й тур: «Порту» — «Локомотив» (11 декабря).



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