Стало известно расписание игр «Локомотива» в Лиге чемпионов
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал расписание матчей московского «Локомотива» в групповом этапе Лиги чемпионов, сообщает «Советский спорт».
«Железнодорожники» при жеребьевке были посеяны в первой корзине и сыграют в одном квартете с «Галатасараем», «Порту» и «Шальке-04». Начнут свой еврокубковый путь подопечные Юрия Семина 18 сентября игрой с турецкой командой. Полностью календарь красно-зеленых выглядит следующим образом:
1-й тур: «Галатасарай» — «Локомотив» (18 сентября);
2-й тур: «Локомотив» — «Порту» (2 октября);
3-й тур: «Шальке-04» — «Локомотив» (23 октября);
4-й тур: «Локомотив» — «Шальке» (6 ноября);
5-й тур: «Локомотив» — «Галатасарай» (27 ноября);
6-й тур: «Порту» — «Локомотив» (11 декабря).
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