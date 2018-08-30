Наставник «Анжи» раскрыл сумму заработной платы своих футболистов
Главный тренер махачкалинского «Анжи» Магомед Адиев раскрыл сумму заработной платы своих футболистов, сообщает «РИА Новости».
«В России десятилетиями болельщики считают футболистов, извиняюсь за выражение, дармоедами, что они получают баснословные деньги и не умеют играть в футбол. Мои ребята доказывают обратное, в контрактах у них вписаны минимальные суммы. Есть те, кто получает по 70-100 тысяч рублей, для РПЛ это смешные деньги.
Таких зарплат нет даже в первой лиге. И то футболисты «Анжи» не всегда получают свои деньги. Но они же выходят на поле, стараются, играют. Игроки «Анжи» выходят и играют практически бесплатно, бьются за болельщика, Дагестан. Век футболиста короток, в нашей команде финансовый вопрос стоит на втором месте. Радует, что не все в этом мире измеряется деньгами», — заявил Адиев.
Кроме того, наставник махачкалинского признался, что венесуэльский защитник Джон Чансельор, перешедший в команду в феврале, впервые спросил про зарплату только в августе.
«Я удивился, неужели парень ни разу не получал деньги, оказалось, уже как полгода. Вот видите, Джон тоже долгое время не думал о деньгах. Он много времени пропустил весной, сейчас играет в футбол. Это его радует больше, чем банковский счет», — сказал Адиев.
Ранее президент «Анжи» назвал общую сумму долга махачкалинского клуба.