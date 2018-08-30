Наставник «Анжи» раскрыл сумму заработной платы своих футболистов

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Главный тренер махачкалинского «Анжи» Магомед Адиев раскрыл сумму заработной платы своих футболистов, сообщает «РИА Новости».

«В России десятилетиями болельщики считают футболистов, извиняюсь за выражение, дармоедами, что они получают баснословные деньги и не умеют играть в футбол. Мои ребята доказывают обратное, в контрактах у них вписаны минимальные суммы. Есть те, кто получает по 70-100 тысяч рублей, для РПЛ это смешные деньги.

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Таких зарплат нет даже в первой лиге. И то футболисты «Анжи» не всегда получают свои деньги. Но они же выходят на поле, стараются, играют. Игроки «Анжи» выходят и играют практически бесплатно, бьются за болельщика, Дагестан. Век футболиста короток, в нашей команде финансовый вопрос стоит на втором месте. Радует, что не все в этом мире измеряется деньгами», — заявил Адиев.

Кроме того, наставник махачкалинского признался, что венесуэльский защитник Джон Чансельор, перешедший в команду в феврале, впервые спросил про зарплату только в августе.

«Я удивился, неужели парень ни разу не получал деньги, оказалось, уже как полгода. Вот видите, Джон тоже долгое время не думал о деньгах. Он много времени пропустил весной, сейчас играет в футбол. Это его радует больше, чем банковский счет», — сказал Адиев.

Ранее президент «Анжи» назвал общую сумму долга махачкалинского клуба.