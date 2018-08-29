Теннисист Медведев вышел в третий круг US Open

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг US Open, сообщает Sport24.

Российский спортсмен обыграл представителя Греции Стефаноса Циципаса. Встреча длилась 2 часа 45 минут и завершилась с результатом 6:4, 6:3, 4:6, 6:3.

В следующем раунде турнира российский теннисист сразится с хорватским спортсменом Борной Чоричем.

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На прошлой неделе Медведев победил на турнире в Уинстон-Сейлеме, не отдав ни одного сета.

Ранее французская теннисистка была наказана за переодевание во время матча US Open.