Футболист итальянского клуба получил дисквалификацию за богохульство

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Полузащитник итальянского клуба «Удинезе» Роландо Мандрагора получил дисквалификацию на один матч за богохульство, сообщает Lega Serie A.

Хавбек наказан за действия в матче с «Сампдории» (1:0).

«На телевизионной картинке совершенно четко видно, как футболист делает богохульные ремарки, это смогли идентифицировать путем прочтению его губ», — заявили в дисциплинарном комитете Серии А. По словам представителя органа, Мандрагора оскорбил деву Марию и сравнил бога с собакой.

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На матче этот эпизод остался без внимания судей, но по решению дисциплинарного органа футболист пропустит следующий матч с «Фиорентиной».

Ранее главный тренер «Ромы» сломал руку во время матча с «Аталантой».