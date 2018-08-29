Журналист Уткин нашел в «Зените» «братскую могилу»

Известный спортивный комментатор Василий Уткин поделился мнением о возможном переходе защитника московского «Спартака» Ильи Кутепова в «Зенит», передает «Советский спорт».

«Кутепов может перейти в «Зенит»? А кто же его отпустит-то? Вообще, «Зенит» – это могила многих молодых талантов. Путем Ивана Новосельцева может пойти любой человек. Там братская могила, извините меня, пожалуйста.

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Вы вспомните, пожалуйста, когда такое было, чтобы «Зенит» овацией встречал гол в собственные ворота от игрока, некогда связанного с «Зенитом». Я имею в виду гол Олега Шатова, когда он был в аренде в «Краснодаре». Это скандал из скандалов для администрации клуба. Стыдоба и позор, что в клубе так ведут кадровую политику, ни в чем не разбираясь абсолютно», — сказал Уткин в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

25-летний Кутепов выступает за красно-белых с 2012 года. В этом сезоне игрок потерял место в основном составе команды.

Ранее сообщалось, что Уткин сравнил успешный отрезок в карьере Артема Дзюбы с анекдотом.