Легенда биатлона Тихонов отказался жить в России ради Белоруссии

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Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов не желает жить в России, передает Sport24.

«Я не хочу жить в России, поэтому живу в Белоруссии, нормально все, хорошо. Чем дальше от российских сплетен, тем лучше», — заявил Тихонов.

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71-летний Тихонов брал золото на трех Олимпиадах подряд — с 1968-го по 1980-й годы. На его счету 11 побед на чемпионатах мира.

Ранее тренер по биатлону рассказал о переходе Дарьи Домрачевой из России в Белоруссию.