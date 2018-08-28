Роналду — о лучшем голе сезона: никогда не забуду реакцию фанатов «Ювентуса»
Форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал информацию о том, что его гол в ворота своей нынешней команды в матче 1/4 финала Лиги чемпионов был признан лучшим в сезоне-2017/18 по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), передает «Советский спорт».
«Спасибо большое всем, кто голосовал за меня. Никогда не забуду этот момент, особенно реакцию болельщиков «Ювентуса», — написал Роналду в своем твиттере.
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За гол экс-нападающего мадридского «Реала» проголосовали более 197 тысяч человек.
Ранее был объявлен лучший гол сезона-2017/18.
Thanks to everyone who voted for me. Will never forget that moment, specially the reaction of the fans in the stadium. #UEFA Goal of the Season #SpecialMoment pic.twitter.com/9teapgD9MW— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 28 августа 2018 г.