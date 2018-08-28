Тренер «Тоттенхэма» высказался насчет пойманного в нетрезвом виде Льориса

<img src="//img.gazeta.ru/files3/599/10218599/2016-09-27T200122Z_118008082_MT1ACI14624850_RTRMADP_3_SOCCER-CHAMPIONS-CSK-TOT-pic905-895x505-31662.jpg">

Наставник английского «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино после победы над «Манчестер Юнайтед» (3:0) в третьем туре Английской премьер-лиги прокомментировал историю с голкипером «шпор» Уго Льорисом, который был за вождением в нетрезвом виде, сообщает «Советский спорт».

«Уго понимает, что совершил большую ошибку. Мы поддержим игрока, но оправдать его невозможно. Он извинился перед болельщиками, перед командой, перед целой страной. Льорис чувствует себя не лучшим образом, поскольку не может сам себя простить», — цитирует аргентинского тренера издание Sky Sports.

Реклама

Известно, что французский футболист уже признал вину. В его отношении было выдвинуто обвинение, судебное заседание по которому назначено на 11 сентября.

«Тоттенхэм» стартовал в новом сезоне с трех побед подряд, а в следующем туре команда Почеттино встретится на выезде с «Уотфордом».

Ранее Почеттино, чьи подопечные накануне разгромили «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:0, поддержал главного тренера «красных дьяволов» Жозе Моуринью.