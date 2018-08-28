Вратарь «Тоттенхэма» остался капитаном, несмотря на вождение в нетрезвом виде
Вратарь сборной Франции и английского «Тоттенхэма» Уго Льорис остался капитаном лондонской команды, несмотря на вождение в нетрезвом виде, сообщает Sport24.
Как информировали английские СМИ, главный тренер команды Маурисио Почеттино хотел лишить голкипера капитанской повязки. В таком случае капитаном стал бы Гарри Кейн.
Реклама
11 сентября французский вратарь должен появиться в суде, где будет рассматриваться его дело. 25 августа около двух часов ночи Льорис был задержан за то, что управлял машиной в нетрезвом виде. Он был арестован на семь часов, и только после того, как заплатил за себя залог, был отпущен.
Ранее сообщалось, что вратаря «Тоттенхэма» лишат капитанской повязки из-за вождения в пьяном виде.