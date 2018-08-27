Сбежавшая от Тутберидзе ученица поставила программы с другим тренером

Российская фигуристка Дарья Паненкова рассказала о постановке новых программ на ближайшие сезон, передает «СЭ».

«На контрольных прокатах представлю программы, поставленные уже у нового тренера, специалисты из Федерации фигурного катания их пока не видели.

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Короткая будет под песню «Skyfall» певицы Адель, ее предложил тренер, а произвольная – под «You're not from here» Лары Фабиан, это была уже моя идея. Давно хотела себе постановку под эту исполнительницу, и, наконец, моя мечта сбылась! Варианта оставить программы от предыдущего тренера не было», — сказала спортсменка.

15-летняя Паненкова этим летом разорвала трудовые отношения с известным российским тренером Этери Тутберидзе. Имя своего нового наставника спортсменка объявит после контрольных прокатов, которые пройдут 9 сентября в Москве.

Ранее сообщалось, что тренер группы Тутберидзе рассказал об уходе фигуристки со сборов.