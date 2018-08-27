Экс-форвард «Спартака» назвал фаворитов РПЛ

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Бывший нападающий московского «Спартака» и сборной России Сергей Юран рассказал, кого он считает фаворитами в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ), передает газета «Известия».

«Спартак» наравне с «Зенитом» выделяется среди остальных команд, которые ставят перед собой самые высокие задачи. На данном этапе именно эти две команды, на мой взгляд, являются главными фаворитами, которые будут разыгрывать чемпионство в этом сезоне», — заключил Юран.

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На данный момент таблицу РПЛ возглавляет «Зенит», который в пяти турах набрал 15 очков. «Спартак» с 13 очками расположился на втором месте.

Ранее экс-форвард «Спартака» сказал, что команда идет по восходящей.