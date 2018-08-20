Чемпионка ОИ о нововведениях ИСУ: это борьба с неоправданным риском

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Олимпийская чемпионка 1988 года в спортивных танцах на льду и заслуженный тренер СССР Наталья Бестемьянова в эксклюзивном интервью «Газете.Ru» поделилась мыслями, как решение Международного союза конькобежцев (ИСУ) обнулить мировые рекорды в фигурном катании скажется на спортсменах.

«Почему ИСУ принял такое решение? В прошлом году было очень много падений. Все, кто прыгал четверные в прошлом сезоне, особенно мужчины, валялись на льду, потому что была гонка за пять-шесть четверных в программе. А теперь за падение ты получишь «-5», а это хуже, чем прыгнуть тройной.

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Теперь будет высока цена ошибки. Если человек выполняет очень сложный элемент, ошибается в нем, то он получает минус баллы, а другой вообще не умеет выполнять этот элемент. Он просто делает чисто то, что легче. Мое мнение, что это нечестно по отношению к тем, кто рискует, выполняя сложные элементы», — заявила Бестемьянова.

Кроме того, тренер выразила надежду, что принятые правила не носят окончательный характер и будут изменяться в лучшую сторону.

«Принятые изменения — это борьба с неоправданным риском. Но мне кажется, что новая система не доработана. Это может привести к тому, что высокие оценки будут получать те, кто не стремится к многооборотным прыжкам или сложным выбросам. Думаю, что это не окончательный вариант. Правила будут дорабатываться», — выразила мнение Бестемьянова.

Полную версию интервью читайте по этой ссылке.

Ранее ИСУ аннулировал все мировые рекорды в фигурном катании, которые были установлены до сезона-2018/19.