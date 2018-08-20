Джокович победил Федерера в финале турнира в Цинциннати‍

Новак Джокович стал победителем теннисного турнира серии «Мастерс 1000» в Цинциннати, сообщает ТАСС.

В финале турнира серб взял верх в двух сетах над швейцарцем Роджером Федерером. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4.

Спортсмены провели на корте 1 час 25 минут. Джокович четыре раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и использовал три брейк-пойнта из шести. На счету Федерера одиннадцать эйсов, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт.

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31-летний серб стал первым теннисистом в истории, побеждавшем на всех девяти «Мастерсах». Этот трофей также стал для спортсмена 70-м в его карьере.

Теннис. Цинциннати. Финал

Новак Джокович (Сербия) — Роджер Федерер (Швейцария) — 6:4, 6:4

