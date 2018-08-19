Гоффен назвал Федерера лучшим теннисистом всех времен

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Бельгийский теннисист Давид Гоффен, проигравший швейцарцу Роджеру Федереру в полуфинале «Мастерс 1000» в Цинциннати со счетом 6:7 (3:7), 1:1, отказ, назвал соперника лучшим игроком всех времен, сообщает «Советский спорт».

«Конечно, Роджер — лучший теннисист всех времён, который выиграл всё что можно. Но наш спорт прекрасен тем, что в любой день в нём может произойти что-то большое. Мы ежедневно работаем ради того, чтобы побеждать таких игроков, как Роджер, Новак или Рафа. Конечно, Роджер является фаворитом практически в любом матче на протяжении всего года, но в отдельно взятом поединке может произойти всё что угодно, и я уже доказывал это», — приводит слова Гоффена Tennis World USA.

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В прошлом году Гоффен победил Федерера в полуфинале Итогового чемпионата Ассоциации теннисистов- профессионалов (ATP).

Ранее сообщалось, что встреча третьего круга теннисного турнира в Цинциннати между россиянином Кареном Хачановым и хорватом Марином Чиличем перенесена из-за дождя.