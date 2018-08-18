Российская прыгунья в высоту Ласицкене выиграла турнир в Гетеборге

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Российская спортсменка Мария Ласицкене, выступающая под нейтральным флагом из-за дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА),стала победительницей международного турнира по прыжкам в высоту на легкоатлетическом турнире в Стокгольме, пишет ТАСС.

Представительница России показала результат 1,97 метра. Второе место заняла шведка Софи Скуг (1,88), третьей стала ее соотечественница Эрика Кинси (1,84).

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25-летняя россиянка является двукратной чемпионкой мира (2015, 2017), в 2017 году она стала победителем «Бриллиантовой лиги», а в 2018 году впервые в карьере стала чемпионкой Европы.

Ранее президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин прокомментировал возможное проведение чемпионата Европы в России.