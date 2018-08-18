«Спартак» с минимальным счетом переиграл «Краснодар»
«Спартак» переиграл «Краснодар» в матче четвертого тура Российской премьер-лиги с минимальным счетом, сообщает «Советский спорт».
В первом тайме «Краснодар» действовал активнее и больше владел мячом. «Спартак» играл вторым номером, а из моментов можно выделить удар Фернандо со штрафного и момент у Квинси Промеса в концовке тайма.
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Во второй половине игры черно-зеленые подчинили себе ход матча, однако единственный гол удалось забить красно-белым — на 88-ой минуте Промес с углового навесил на дальнюю штангу, а Зе Луиш пробил головой точно в угол. «Краснодар» доигрывал матч в меньшинстве — красную карточку получил Ари.
Ранее московский ЦСКА с разгромным счетом переиграл тульский «Арсенал» в матче четвертого тура Российской премьер-лиги.