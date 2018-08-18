Роналду спел на ритуале посвящения в «Ювентусе»
Нападающий Криштиану Роналду прошел церемонию посвящения в игроки «Ювентуса», сообщает «Советский спорт».
На общекомандном ужине пятикратный обладатель «Золотого мяча» встал на стул и спел. Через такую же процедуру прошли и другие новички «бьянконери» — Эмре Джан, Жоау Канселу и Леонардо Бонуччи.
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Видео с посвящением португальца размещено в инстаграм-аккаунте ItalianFootballTV.
33-летний Роналду стал игроком «Ювентуса» этим летом, перейдя из мадридского «Реала» за €112 млн.
Ранее сообщалось, что Роналду забил мяч в дебютном матче за «Ювентус».