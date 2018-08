Капитан «Реала» спародировал Макгрегора и Роналду в матче за Суперкубок УЕФА

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос необычным образом отпраздновал гол в матче за Суперкубок УЕФА против «Атлетико», сообщает «Советский спорт».

Капитан «сливочных» на 63-й минуте игры успешно реализовал пенальти, а во время празднования забитого мяча скопировал празднование гола Криштиану Роналду и выход на поединок бойца Конора Макгрегора.

Реклама

Видео с эпизодом размещено в твиттер-аккаунте Bleacher Report.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию этой встречи.

В конечном итоге «королевский клуб» потерпел поражение со счетом 2:4, впервые за 18 лет уступив в финале международного турнира.

Sergio Ramos with the nod to @TheNotoriousMMA pic.twitter.com/SUwFORoQT1