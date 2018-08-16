Капитан «Реала» спародировал Макгрегора и Роналду в матче за Суперкубок УЕФА
Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос необычным образом отпраздновал гол в матче за Суперкубок УЕФА против «Атлетико», сообщает «Советский спорт».
Капитан «сливочных» на 63-й минуте игры успешно реализовал пенальти, а во время празднования забитого мяча скопировал празднование гола Криштиану Роналду и выход на поединок бойца Конора Макгрегора.
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Видео с эпизодом размещено в твиттер-аккаунте Bleacher Report.
«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию этой встречи.
В конечном итоге «королевский клуб» потерпел поражение со счетом 2:4, впервые за 18 лет уступив в финале международного турнира.
Sergio Ramos with the nod to @TheNotoriousMMA pic.twitter.com/SUwFORoQT1— Bleacher Report (@BleacherReport) 15 августа 2018 г.