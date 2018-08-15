Теннисистка Макарова вышла в третий круг турнира в Цинциннати
Российская теннисистка Екатерина Макарова вышла в 1/8 финала турнира в Цинциннати, сообщает ТАСС.
Российская спортсменка в матче второго круга обыграла французскую теннисистку Ализе Корне с результатом 6:2, 6:0. Победная для Макаровой встреча длилась всего 1 час 19 минут.
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В 1/8 финала россиянка выйдет на корт против победительницы игры между испанкой Гарбинье Мугурусой и украинкой Лесей Цуренко.
Ранее австрийский теннисист Тим отказался от выступления на турнире в Цинциннати.