Загитова и Медведева представят новые программы 9 сентября

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова и двукратный серебряный призер Олимпиады Евгения Медведева представят новые программы 9 сентября, сообщает ТАСС.

«9 сентября на льду ДС «Мегаспорт» пройдут традиционные открытые прокаты фигуристов основного состава сборной страны, организованные Федерацией фигурного катания на коньках России. Поклонники фигурного катания получат уникальную возможность первыми увидеть выступления всех фигуристов сборной, включая Медведеву, которая теперь тренируется в Канаде», — говорится в сообщении пресс-службы Федерации фигурного катания на коньках России.

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Медведева объявила о завершении сотрудничества с тренером Этери Тутберидзе в мае. Спортсменка переехала в Торонто, где тренируется с канадским специалистом Брайаном Орсером.

Ранее попавшая в ДТП российская фигуристка рассказала о своем состоянии.