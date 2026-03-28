ВСУ нанесли удар по крупному зернохранилищу в Херсонской области

Украинские войска атаковали зернохранилище в селе Благовещенка, применив беспилотный летательный аппарат. В результате атаки произошло возгорание, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо на платформе Мax.
«В селе Благовещенка Новотроицкого округа в результате ударов беспилотников произошло возгорание на территории зернохранилища. В зерноскладе находилось 700 тонн зерна, фермеру нанесен колоссальный ущерб. Также сгорели два грузовых автомобиля. Сейчас пожар ликвидирован. Пострадавших нет», — сообщил Сальдо.
Глава региона заверил, что местные власти окажут необходимую помощь пострадавшему сельхозпроизводителю.
По словам Сальдо, в результате удара ВСУ в городе Алёшки пострадал автомобиль коммунальных служб. Грузовик, принадлежащий МБУ «ЖКХ и Благоустройство», получил повреждения. Обошлось без жертв и раненых.
Кроме того, украинские военные обстреляли Голую Пристань, Днепряны, Каховку, Корсунку, Малую Лепетиху, Новую Маячку и Саги.
Ранее дрон ударил по продуктовому магазину в Херсонской области.