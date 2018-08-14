Европейские игры могут пройти в России в 2023 году

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Россия может провести Европейские игры в 2023 году, сообщает «РИА Новости».

Европейские игры — это комплексные спортивные соревнования среди атлетов из Европы, которые проводятся раз в четыре года под руководством Европейских олимпийских комитетов (ЕОК).

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Первые Игры прошли в 2015 года в столице Азербайджана Баку, куда на открытие приезжал президент России Владимир Путин. В 2019 Игры пройдут в Минске.

«У нас есть возможность провести Европейские Олимпийские игры. Если России это доверено, то можно будет провести в 2023 году», — заявил высокопоставленный источник.

Ранее Фетисов сообщил, что возможное исключение хоккея из программы Игр — абсурд и провокация.