Тренер «Анжи» рассказал о финансовом состоянии клуба

<img src="//img.gazeta.ru/files3/113/11669113/dsdsfgdju-pic905-895x505-84271.jpg">

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев прокомментировал финансовую ситуацию в клубе, передает Sport24.

Махачкалинский клуб может не доиграть сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за финансовых проблем.

«Мне еще не заплатили, но я не хотел бы акцентировать на этом внимание. Есть еще врачи, администраторы… Мы все понимаем, что у них минимальные деньги. И мне иногда страшно спросить, сколько они получали. Если я не имею определенных рычагов, то стараюсь немного абстрагироваться. В плане футбола мы стараемся убрать это на второй план, роль тренерского штаба играет в этом плане существенную роль.

Реклама

Господин Керимов немного перевернул сознание всей страны такими большими покупками. Это хорошо, что он показал, что мы можем так жить, что у нас есть такие ориентиры. А сейчас происходит некое опустошение. Это как если бы ты ездил на «Мерседесе», а потом пересел на «Ладу», — заявил Адиев в эфире телеканала «Матч Премьер».

Ранее сообщалось, что полузащитник «Анжи» не согласен со второй красной карточкой в матче со «Спартаком».