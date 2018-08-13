Тарасова: выступление 14-летней Трусовой — это человеческий максимум

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Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова поделилась мнением по поводу выступления 14-летней фигуристки Александры Трусовой, пишет «Советский спорт».

«Группа Этери Тутберидзе, Сергея Дудакова и Даниила Глейхенгауза показала совершенно феноменальный результат. Александра Трусова выглядела настоящим бойцом. Она получает удовольствие и кураж, и на этом очень много можно сделать. Она ничего не боялась и исполнила четверной лутц, который делают лишь несколько мужчин во всем мире. И исполнила она его лучше, чем делают мужчины», — приводит слова Тарасовой сайт Федерации фигурного катания России.

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По словам Тарасовой, способности 14-летней фигуристки — это человеческий максимум.

«Сейчас тем, кто не боится и может прыгать, чинить препятствия на пути абсолютно неверно. Ведь четверные прыжки — это человеческий максимум», — отметила заслуженный тренер.

7 августа Трусова выступила с произвольной программой на закрытых юниорских прокатах сборной России, в рамках которой исполнила лутц в четыре оборота и два четверных тулупа. Лутц считается один из сложнейших элементов фигурного катания и никогда ранее не наблюдался на соревнованиях среди женщин.

Ранее сообщалось, что российские фигуристы и олимпийские чемпионы Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев могут возобновить профессиональную карьеру в новом сезоне.