Месси стал самым титулованным игроком в истории «Барселоны»
Завоеванный в матче с «Севильей» Кубок Испании стал для нападающего «Барселоны» Лионеля Месси 33 титулом, сообщает Sport24.
Матч завершился со счетом 2:1 в пользу каталонского клуба. «Севилья» открыла счет уже на 9-й минуте благодаря удару Пабло Сарабии. За «Барселону» отличились Жерар Пике и Усман Дембеле.
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Аргентинский футболист, который впервые вышел с капитанской повязкой, установил новый клубный рекорд по количеству трофеев. До этого у Месси и бывшего полузащитника «Барселоны» Андреса Иньесты было по 32 титула.