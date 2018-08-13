Месси стал самым титулованным игроком в истории «Барселоны»

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Завоеванный в матче с «Севильей» Кубок Испании стал для нападающего «Барселоны» Лионеля Месси 33 титулом, сообщает Sport24.

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу каталонского клуба. «Севилья» открыла счет уже на 9-й минуте благодаря удару Пабло Сарабии. За «Барселону» отличились Жерар Пике и Усман Дембеле.

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Аргентинский футболист, который впервые вышел с капитанской повязкой, установил новый клубный рекорд по количеству трофеев. До этого у Месси и бывшего полузащитника «Барселоны» Андреса Иньесты было по 32 титула.

Ранее «Барселона» завоевала Кубок Испании.