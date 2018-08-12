Теннисистка Макарова вышла в финал турнира в Монреале в паре
Российская теннисистка Екатерина Макарова вышла в финал турнира в Монреале в парном разряде, сообщает Sport24.
В полуфинальной встрече Макарова и представительница Тайваня Чжань Юнжань одержали победу над словенкой Андреа Клепач и испанкой Марией Хосе Мартинес Санчес с результатом 6:4, 7:6 (7:3).
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В финале Макарова и Чжань выйдут на корт против теннисисток Эшли Барти и Деми Схурс.
Ранее румынская теннисистка Халеп вышла в финал турнира в Монреале.