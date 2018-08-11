«Арсенал» выбрал нового капитана

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Капитаном лондонского «Арсенала» в новом сезоне станет защитник Лоран Косельни, сообщает «Советский спорт».

«Капитан этого состава — Лоран Косельни, который сейчас травмирован. После Лорана нашими капитанами являются Петр Чех, Аарон Рэмси, Месут Озил и Гранит Джака.

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Я хочу, чтобы в команде были лидеры, чтобы каждый игрок всегда демонстрировал лидерские качества», — цитирует испанского наставника пресс-служба «Арсенала».

Француз сменит в этом амплуа Пера Мертезакера, который завершил карьеру.

В первом матче нового сезона Английской премьер-лиги канониры встретятся с действующим чемпионом — «Манчестер Сити». Игра пройдёт на стадионе «Эмирейтс» 12 августа в 18:00 по московскому времени.

Ранее тренер «Арсенала» объявил, кто может уйти из команды.