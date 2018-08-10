УЕФА наказал «Црвену Звезду» за расистские выкрики болельщиков

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Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вынес наказание для сербского клуба «Црвена звезда» по итогам матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против литовской «Судувы» (3:0), сообщает официальный сайт УЕФА.

Во время матча, который прошел 24 июня в Белграде, болельщики сербского клуба выкрикивали расистские лозунги.

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По информации УЕФА, клуб понесет наказание в виде двух домашних игр в еврокубках без болельщиков, а также «Црвена звезда» должна заплатить €72 тыс. штрафа за поведение фанатов.

Изначально клуб был наказан только на один матч, но штраф увеличили, потому что это повторное нарушение сербской команды.

Ранее УЕФА возбудил дело в отношении австрийского «Штурма» после матча Лиги Европы.