Чемпион мира передвигается по Москве на метро

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Немецкий защитник футбольного клуба «Локомотив», чемпион мира 2014 года Бенедикт Хеведес будет часто ездить на метро и автобусах в Москве, сообщает ТАСС.

«В Москве я совсем недавно, но уже сумел почувствовать, какой это динамичный и современный город. Иногда приходится использовать метро или автобус, чтобы быстрее добраться из одного места в городе в другое, в Москве это имеет смысл. Буду ли я добираться так до стадиона? В Гельзенкирхене я, когда было возможно, передвигался на велосипеде или электричке, это нормально, зачем думать о парковке, пробках, когда можно все это время провести с семьей и женой», — отметил немецкий защитник.

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Новичок «Локо» назвал причины такого выбора и сравнил свою популярность с уровнем известности футболиста туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«В метро меня никто не узнал, но это неудивительно, ведь надо быть настоящим футбольным фанатом, чтобы узнать меня в метро Большинство людей не следят за футболом, так что я чувствую себя комфортно в общественных местах, меня не узнают, я могу делать, что угодно.

В Германии и Италии ситуация была совершенно иная, меня постоянно останавливали, просили автограф или фотографию. Конечно, это не принимало такого масштаба, как в случае с Криштиану Роналду, когда он только делает шаг на улицу и тут же кругом сотня человек с фотокамерами, у меня не так, но узнавали чаще, чем в России», — признался футболист.

Контракт 30-летнего Хеведеса рассчитан на три года. Ранее футболист выступал за немецкий «Шальке» и итальянский «Ювентус».

Ранее сообщалось, что бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников уверен, что приобретение Федора Смолова усилит атаку железнодорожников.