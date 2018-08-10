Новичок «Челси» Аррисабалага не задумывается о своей цене

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Испанский голкипер Кепа Аррисабалага поделился эмоциями от перехода в лондонский «Челси», сообщает «Советский спорт».

«Это большой шаг вперед в моей карьере и очень смелый шаг со стороны клуба, который решил меня подписать. Что касается цены, то это то, о чем я не думаю. Я просто хочу быть собой, таким же, каким я всегда был, и постараться показать свой максимум ради клуба.

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За эти семь лет я рассчитываю серьезно вырасти как лично, так и в командном плане. Я надеюсь, что мы выиграем много титулов и что когда через эти семь лет я оглянусь назад, то буду очень гордиться своими достижениями», — передает слова вратаря официальный сайт английского клуба.

Кроме того, новичок синих заявил, что знаком со многими игроками «Челси» по выступлению за сборную Испании.

«Конечно, я знаю некоторых игроков в нынешней команде по сборной Испании, даже по чемпионату мира. Они мне рассказывали, что значит играть здесь, и я получил отличные отзывы от них об игре здесь. Все они очень счастливы, им очень комфортно в клубе, и они призывали меня сделать этот шаг и получить опыт игры за рубежом, и это то, что я сам ощущал.

Надеюсь, что смогу адаптироваться, и адаптироваться как можно скорее, но мы все разные. Английский чемпионат действительно особенный, но у меня много друзей, других испанских игроков, которые уже выступают в АПЛ, и они фантастически отзывались об игре здесь. Я очень рад быть здесь и с нетерпением жду возможности присоединиться к ним», — признался молодой голкипер.

После перехода из испанского «Атлетика» 23-летний футболист официально стал самым дорогим вратарем в мире — отступные за игрока составили €80 млн. Прежний рекорд принадлежал бразильцу Алисону Бекеру, за которого английский «Ливерпуль» заплатил итальянской «Роме» €75 млн.