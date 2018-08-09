Ефимова поделилась впечатлениями после выигранного золота на чемпионате Европы

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Абсолютная чемпионка Европы по плаванию Юлия Ефимова поделилась эмоциями после победы на дистанции 50 метров брассом, передает Sportbox.

Ефимова выиграла заплывы брассом на дистанциях 50, 100 и 200 метров на объединенном чемпионате Европы по летним видам спорта в Глазго.

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«Идеальный чемпионат? Не идеальный, но очень хороший. Заплыв на 50 метров? Тоже хорошо, быстро прошла. «Полтинник» — это такое дело, чуть где-то не так, и все — уже совсем другой результат. Но результат хороший, я рада, что еще раз смогла пройти и взяла все золото в брассе», — заявила спортсменка.

Ранее пловчиха Ефимова завоевала золото на ЧЕ.