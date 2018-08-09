Ефимова поделилась впечатлениями после выигранного золота на чемпионате Европы
Абсолютная чемпионка Европы по плаванию Юлия Ефимова поделилась эмоциями после победы на дистанции 50 метров брассом, передает Sportbox.
Ефимова выиграла заплывы брассом на дистанциях 50, 100 и 200 метров на объединенном чемпионате Европы по летним видам спорта в Глазго.
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«Идеальный чемпионат? Не идеальный, но очень хороший. Заплыв на 50 метров? Тоже хорошо, быстро прошла. «Полтинник» — это такое дело, чуть где-то не так, и все — уже совсем другой результат. Но результат хороший, я рада, что еще раз смогла пройти и взяла все золото в брассе», — заявила спортсменка.