Украинский вратарь Лунин вынудил игрока «Реала» покинуть клуб

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Голкипер мадридского «Реала» Кико Касилья принял решение покинуть команду в летнее трансферное окно, сообщает «Советский спорт».

Как утверждает Cadena COPE, на этот шаг испанец решился из-за проигранной конкуренции новому вратарю «сливочных» Андрею Лунину. Отмечается, что футболист уже уведомил руководство «королевского клуба» о желании сменить команду.

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31-летний Касилья выступает за «Реал» с 2015 года. В предыдущем сезоне чемпионата Испании он провел десять матчей, в которых пропустил 11 мячей.

Украинец Лунин перешел в «Реал» этим летом из луганской «Зари».

Ранее сообщалось, что 19-летний Лунин дебютировал за «Реал».