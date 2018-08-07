Министр спорта Колобков лично поблагодарил тренера российских синхронисток

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Министр спорта России Павел Колобков заявил, что сборная России по синхронному плаванию вновь доказала свое лидерство на международном уровне, сообщает ТАСС.

«Искренне рад за сборную России по синхронному плаванию, которая вновь доказала, что является лидером на международной арене. Наши спортсмены выиграли каждую из восьми дисциплин, в которых участвовали. От всей души поздравляю всю команду с великолепной победой на чемпионате Европы», — сказал Колобков.

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Также министр отдельно отметил роль главного тренера команды Татьяны Покровской.

«Особо благодарен тренерам команды во главе с Татьяной Николаевной Покровской. Они ежедневно прилагают максимальные силы, чтобы наша сборная сохраняла титул сильнейшей, к результатам которой стремятся все синхронисты мира», — добавил Колобков.

Всего на турнире в Глазго, который проходил в рамках объединенного чемпионата Европы по летним олимпийским видам спорта, было разыграно девять комплектов наград, из которых восемь из них достались россиянкам.

Ранее тренер по синхронному плаванию сравнила соревнования с первенством ЖЭКа.