Завоевавшая четыре золота синхронистка Колесниченко не считает себя героиней

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Российская синхронистка Светлана Колесниченко, которая завоевала четыре золотые медали на чемпионата Европы в Глазго, не считает себя героиней, сообщает ТАСС.

«Нет, я не чувствую себя героиней чемпионата. Сейчас я просто хочу домой в кроватку поспать - это мое главное желание. Мы же просто делали свою работу, к которой готовились целый сезон. Есть чувство выполненного долга», — заявила чемпионка.

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Также по итогам турнира спортсменке вручили статуэтку за победу в номинации «Лучшая синхронистка Европейской лиги плавания». Колесниченко призналась, что это первая награда подобного рода для нее.

который после соревнований

«Это первая такая награда. Отношение к ней? Просто дома поставлю и все», — сказала синхронистка.

На завершившихся во вторник соревнованиях по синхронному плаванию российская сборная завоевала восемь из девяти золотых наград, при том, что в комбинированной программе групп россиянки не выступали. Колесниченко завоевала на этом турнире два золота в соло и два — в дуэте.

Ранее тренер по синхронному плаванию сравнила соревнования с первенством ЖЭКа.