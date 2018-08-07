«Реал» представил форму из переработанного океанического пластика
Мадридский «Реал» официально презентовал третий игровой комплект формы на предстоящий сезон-2018/19, сообщает «Советский спорт».
Как видно по фотографиям из твиттера «сливочных», форма команды выполнена в нетрадиционном для клуба коралловом цвете.
При этом отмечается, что форма изготовлена из переработанного пластика, выловленного из океана.
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» представил гостевую форму на сезон-2018/19.
������ ¡Nos subimos a la ola del cambio desde Nueva York! Descubrimos la 3ª equipación 2018/19 del @RealMadrid. Con la colaboración de @parleyxxx.@adidasfootball | #HalaMadrid pic.twitter.com/p0IlOzxnqm— Real Madrid C.F. (@realmadrid) 6 августа 2018 г.