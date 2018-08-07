«Реал» представил форму из переработанного океанического пластика

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Мадридский «Реал» официально презентовал третий игровой комплект формы на предстоящий сезон-2018/19, сообщает «Советский спорт».

Как видно по фотографиям из твиттера «сливочных», форма команды выполнена в нетрадиционном для клуба коралловом цвете.

При этом отмечается, что форма изготовлена из переработанного пластика, выловленного из океана.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» представил гостевую форму на сезон-2018/19.