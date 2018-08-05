Победитель «Тур де Франс» арестован за нападение на дом актера Тиля Швайгера

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Победитель престижной веломногодневки «Тур де Франс» 1997 года Ян Ульрих арестован за незаконное вторжение в дом известного актера Тиля Швайгера, сообщает «Советский спорт».

Как информирует Deutsche Welle, инцидент произошел на острове Мальорка. Швайгер устроил вечеринку, на которую были приглашены гости. Во время мероприятия 44-летний Ульрих, являющийся соседом актера, перелез через забор дома своего соотечественника, где вооружился черенком от метлы, начав угрожать хозяину и его гостям.

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Спортсмен был арестован местной полицией.

Профессиональную карьеру Ульрих завершил в 2007 году. В 2015 году велогонщик был осужден за нарушение правил дорожного движение, которое повлекло за собой ДТП.

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион по биатлону насквозь проткнул ногу лыжной палкой.