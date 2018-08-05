Хиллари Клинтон поддержала Леброна Джеймса после оскорблений Трампа

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Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон выразила слова поддержки форварду клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймса, передает «Советский спорт».

Баскетболист был оскорблен президентом США Дональдом Трампом, который намекнул на низкий интеллект спортсмена.

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«Леброн Джеймс — отличный семьянин, невероятный баскетболист и спортсмен мирового класса. Он не боится говорить то, что у него на уме. В этом мире нам нужно больше людей, похожих на него», — написала экс-первая леди США в своем твиттере.

Ранее сообщалось, что Меланья Трамп захотела посетить школу Леброна Джеймса.