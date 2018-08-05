Ковалев заговорил о завершении карьеры после поражения от Альвареса

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Российский боксер Сергей Ковалев задумался о завершении профессиональной карьеры после поражения в поединке за защиту титула чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг, передает ТАСС.

В ночь 5 августа россиянин техническим нокаутом уступил колумбийцу Элейдеру Альваресу.

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«Пришло время вешать перчатки, передавать свой опыт каким-то другим путем, поэтому спасибо вам за поддержку, за веру в меня, извиняюсь, что так разочаровал, возможно, кого-то, но это бокс, поэтому всякое бывает. Посмотрим, сейчас не буду пока делать поспешных выводов, пройдет время, и приму решение, что делать дальше», — сказал спортсмен в видеообращении в своем инстаграме.

35-летний Ковалев одержал 32 победы и потерпел три поражения в карьере.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию боксерского вечера в Атлантик-Сити.

Ранее стало известно о состоянии Ковалева после нокаута от Альвареса.