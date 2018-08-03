ВФЛА: ситуация с Лысенко чудовищна

<img src="//img.gazeta.ru/files3/191/11882191/RIAN_3084656.HR-pic905-895x505-30272.jpg">

Антидопинговый координатор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Елена Иконникова отреагировала на отстранение легкоатлета Данила Лысенко от участия в соревнованиях, передает «Советский спорт».

«Безусловно, ситуация с Лысенко чудовищна. Все спортсмены, включенные в пулы тестирований, должны осознавать полную ответственность за своевременное заполнение системы АДАМС, а также за точность предоставленной информации, так как доступ к ней есть только у самого спортсмена.

Реклама

После получения уведомлений ИААФ о проблемах спортсмена в АДАМС информация направляется спортсмену, а также в сборную. Но часть уведомлений приходит только лично спортсмену.

Железное правило — спортсмен несет ответственность за соблюдение антидопинговых правил. Повторюсь, доступ в систему АДАМС есть только у спортсмена и антидопинговых организаций. Да, бывают ситуации, когда спортсмен лично просит кого-то заполнить АДАМС. И если этот кто-то не заполнил, виноват все равно спортсмен», — рассказала Иконникова официальному сайту ВФЛА.

По словам координатора, требование заполнения системы АДАМС необходимо для проведения качественного контроля. Если же атлет своевременно не вносит информацию, то это может служить сигналом для антидопинговой организации, что спортсмен что-то скрывает.

«Мы все переживаем за Данилу, уверена, что все «флажки» возникли из-за невнимательности и абсолютно не связаны с намеренным несоблюдением правил доступности. Сейчас необходимо дождаться окончательного решения по делу спортсмена», — заявила Иконникова.

Лысенко вошел в состав сборной России на чемпионат Европы в Берлине, который состоится с 6 по 12 августа. В этом сезоне россиянин выиграл этапы «Бриллиантовой лиги» в Монако и Лозанне, повторив лучший результат сезона в мире — 2,40 м.

Ранее Лысенко был номинирован на звание лучшего легкоатлета Европы по итогам июля.