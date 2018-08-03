Боксер Усик написал стихи об Украине

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Украинский боксер Александр Усик написал стихи, посвященные своей стране, передает sport.ua.

«Я на пресс-конференции хотел его прочитать, но потом подумал, что не следует этого делать. А вот сейчас прочитаю. Стихотворение называется – Украина. Написал я его 2 января 2018 года в 1 час 27 минут», — рассказал Усик.

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«Украина, моя Украина / Моя сила, моя родина / Ты для меня, как мать для сына / Сама родная и навеки одна», — говорится в тексте.

Усик восхищается красотой своей страны, воспевая «бескрайние поля, леса», высокие Карпатские горы и ели — «стройные, как струна».

Боксер и здесь остается верным своему горячему желанию прекратить войну в стране и установить мир во всем мире.

«Все у нас есть: для жизни и для праздника / У нас страна единая для всех / Так помолимся, братья, мы богу, / Чтобы сохранил нас в единстве всех», — такими словами завершается стихотворение.

Ранее сообщалось, что украинский боксер Усик сможет провести поединок с Энтони Джошуа.