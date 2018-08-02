Вице-спикер Госдумы поделился мнением об ответственности Смолова перед законом

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Вице-спикер Государственной думы Игорь Лебедев прокомментировал ДТП с участием нападающего сборной России и «Краснодара» Федора Смолова, сообщает «Советский спорт».

«Попал в ДТП — и бог с ним. Есть ПДД, в которых написаны правила. Есть КОАП — в нем предусмотрено наказание за нарушение этих правил. Все. Смолов такой же гражданин России, как и остальные. Его ответственность перед законом не меньше и не больше остальных», — написал Лебедев в твиттере.

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ДТП с участием Смолова произошло в ночь на 1 августа на улице Ставропольской в районе пересечения с улицей Вишняковой в Краснодаре. Водитель не справился с управлением и врезался в несколько секций дорожного ограждения. В результате автомобиль, стоимость которого оценивается почти в 9 млн рублей, был серьезно поврежден.

Отмечается, что футболист не вызвал сотрудников полиции и покинул место аварии.

Ранее Смолов рассказал о своем состоянии здоровья после ДТП.