Сарри: каждый клуб хотел бы иметь в своем составе Куртуа, Виллиана и Азара

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Главный тренер лондонского «Челси» Маурицио Сарри хотел бы сохранить в составе футболистов Виллиана, Тибо Куртуа и Эдена Азара, передает «Советский спорт».

«Мы впервые встретимся 4 августа, поэтому пока я не знаю, как обстоят дела. У меня нет никаких новостей по этому поводу. Мы говорим об игроках топ-уровня, и каждый клуб хотел бы сохранить таких футболистов в своем составе. Мы делаем все, что возможно», — цитирует Сарри пресс-служба «синих».

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Мадридский «Реал» заинтересован в услугах Куртуа и Виллиана. За двоих игроков «сливочные» предложили £100 млн. До этого руководство испанского клуба отказалось от приобретения Азара.

Ранее «Арсенал» обыграл «Челси» в серии пенальти в Международном кубке чемпионов.