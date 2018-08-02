Сарри: каждый клуб хотел бы иметь в своем составе Куртуа, Виллиана и Азара
Главный тренер лондонского «Челси» Маурицио Сарри хотел бы сохранить в составе футболистов Виллиана, Тибо Куртуа и Эдена Азара, передает «Советский спорт».
«Мы впервые встретимся 4 августа, поэтому пока я не знаю, как обстоят дела. У меня нет никаких новостей по этому поводу. Мы говорим об игроках топ-уровня, и каждый клуб хотел бы сохранить таких футболистов в своем составе. Мы делаем все, что возможно», — цитирует Сарри пресс-служба «синих».
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Мадридский «Реал» заинтересован в услугах Куртуа и Виллиана. За двоих игроков «сливочные» предложили £100 млн. До этого руководство испанского клуба отказалось от приобретения Азара.
Ранее «Арсенал» обыграл «Челси» в серии пенальти в Международном кубке чемпионов.