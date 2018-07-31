Леброн Джеймс раскритиковал Трампа за использование спорта не в благих целях

<img src="//img.gazeta.ru/files3/741/11785741/I-wZwb0uv_0-pic905-895x505-32428.jpg">

Четырехкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс подверг жесткой критике президента США Дональда Трампа, сообщает «Советский спорт».

По мнению легендарного баскетболиста, американский лидер использует национальный спорт в своих интересах.

Реклама

«За последние несколько месяцев я заметил, что он использует спорт, чтобы разделить нас, и я не могу это понять. Я не могу не обращать на это внимание и молчать», — сказал баскетболист в эфире CNN.

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» рассказал о роли спорта в своем воспитании.

«Занявшись спортом, я впервые оказался рядом с белыми людьми. У меня появилась возможность познакомиться с ними и узнать больше о них, а у них появилась возможность узнать обо мне. Мы стали хорошими друзьями. И я подумал: «Вау, это все благодаря спорту», — заключил он.

Ранее сообщалось, что Трамп хочет наказания для протестующих во время гимна игроков НФЛ.