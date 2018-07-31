Леброн Джеймс раскритиковал Трампа за использование спорта не в благих целях
Четырехкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс подверг жесткой критике президента США Дональда Трампа, сообщает «Советский спорт».
По мнению легендарного баскетболиста, американский лидер использует национальный спорт в своих интересах.
«За последние несколько месяцев я заметил, что он использует спорт, чтобы разделить нас, и я не могу это понять. Я не могу не обращать на это внимание и молчать», — сказал баскетболист в эфире CNN.
Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» рассказал о роли спорта в своем воспитании.
«Занявшись спортом, я впервые оказался рядом с белыми людьми. У меня появилась возможность познакомиться с ними и узнать больше о них, а у них появилась возможность узнать обо мне. Мы стали хорошими друзьями. И я подумал: «Вау, это все благодаря спорту», — заключил он.
Ранее сообщалось, что Трамп хочет наказания для протестующих во время гимна игроков НФЛ.